Ludicomix 2024 Empoli, ufficializzate le date

Due date da segnare in agenda per tutti coloro che non vogliono perdersi l'edizione 2024 di Ludicomix. Sono quella di sabato 11 e di domenica 12 maggio 2024. La manifestazione empolese dedicata alla cultura pop è pronta a tornare nel centro della città, con tante opportunità di divertimento per grandi e piccini. Il risultato? Due giorni tra fumetti, videogame, giochi da tavolo, di ruolo e molto altro ancora, in un'atmosfera magica. Tutto a cura dell'associazione Ludicomix APS, con il sostegno del Comune di Empoli.

"Il prossimo 11 e 12 maggio tenetevi liberi, perché Ludicomix tornerà a invadere il centro della città di Empoli - sottolinea il presidente dell'associazione, Tommaso Alderighi - Per la diciannovesima volta, i nostri colori torneranno a raccontare le infinite possibilità dell'immaginazione, spaziando tra illustrazione, fumetti, giochi, cosplay, musica e tanto altro. Dal PalaExpo al Chiostro degli Agostiniani, passando dal Parco Mariambini e piazza della Vittoria, per due giorni il nostro 'multiverso' aprirà i portali per tutti gli appassionati e i curiosi. Seguite i nostri canali per conoscere tutti gli eventi che stiamo preparando: anche quest'anno, tutto può succedere".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa