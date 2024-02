Molotov contro il consolato Usa a Firenze, indagini in corso

Due bottiglie incendiarie sono state lanciate nella notte appena trascorsa verso il consolato Usa a Firenze, sul lungarno Vespucci. Gli ordigli sarebbero stati lanciati da una o più persone da una strada laterale, senza arrivare all'edificio ma schiantandosi in strada. Sul posto i carabinieri, richiamati dalla vigilanza dell'ambasciata. Il fatto è accaduto alle 4 e non ci sono stati danni materiali o feriti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono già state acquisite. Il consolato degli Usa a Firenze è una sede guidata da un diplomatico di carriera e si trova in lungarno Vespucci. L'edificio copre il perimetro di un isolato ed è da anni protetto e vigilato, anche tenendo a distanza il transito dei veicoli, per prevenire disordini e attacchi. Il lato che si affaccia sul fiume Arno è solo pedonale.