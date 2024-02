Investita neonata di 2 mesi a Castelfiorentino, è stabile e in buone condizioni

È stabile e in buone condizioni la piccola di 2 mesi rimasta coinvolta in un incidente ieri in via Ridolfi a Castelfiorentino. La neonata, ricoverata al Meyer di Firenze, era a bordo della carrozzina condotta dalla mamma quando, sulle strisce pedonali tra la farmacia e una pasticceria, è stata colpita da un'auto condotta da una 39enne. Dopo il trasferimento in elisoccorso a Firenze, la piccola è stata dichiarata fuori pericolo di vita, nonostante il trauma cranico subito. E ora la famiglia spera che questo incubo possa risolversi al meglio. Nel frattempo la polizia municipale dell'Unione dei Comuni, guidata dal comandante Massimo Luschi, è stata delegata dalla procura di Firenze per le indagini sul caso. Al vaglio tutte le ipotesi sullo scontro, fanno sapere dalla sede empolese di via Cavour. I rilievi si sono avvalsi anche delle testimonianze sul posto.