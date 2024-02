Nuovo sito istituzionale dell'ospedale Careggi: cambiano piattaforma e grafica ma non i contenuti

La Direzione dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi precisa che l’attivazione del nuovo sito aziendale all’indirizzo www.aou-careggi.toscana.it non ha comportato la modifica dei contenuti, ma soltanto il loro trasferimento su una nuova piattaforma in linea con le disposizioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) in tema di siti istituzionali.



Tutte le pagine della vecchia versione del sito sono quindi presenti, senza variazioni nei testi e nei contenuti, navigabili secondo criteri aggiornati per una lettura più semplice sui dispositivi mobili, consentendo una maggiore accessibilità informatica ai dati. L'attività di rinnovamento del sito istituzionale di Careggi è iniziata nel 2023 ed è stata gestita in collaborazione con il Dipartimento delle tecnologie informatiche di ESTAR, secondo quanto previsto dal piano di comunicazione aziendale.

Fonte: Aou Careggi