Ostello a Certaldo, Lega: "Il Comune cambi idea"

Nei prossimi giorni partirà il cantiere per la realizzazione di un ostello, in Viale Matteotti, presso la ex stamperia.

<< L'ex stamperia, nonché ex casa delle associazioni, sarà sostituita da un edificio, che sarà adibito ad ostello - dichiarano i Consiglieri della Lega, Eliseo Palazzo e Damiano Baldini. La struttura ricettiva, si legge nella Delibera, dovrà ospitare artisti, ricercatori, performer , in particolar modo coloro che partecipano alle attività di associazioni presente nelle strutture limitrofe.

Non ci nascondiamo: siamo favorevoli alla riqualificazione dell'edificio, ma non all'individuazione di una struttura - tra l'altro esteticamente poco apprezzabile- che farà potenzialmente concorrenza alle attività ricettive già presenti a Certaldo da anni. Inoltre, crediamo in un "ritorno" delle Associazioni certaldesi presso l'edificio che verrà: perché non prevedervi la nuova casa delle associazioni? Ci sembra ingiusto che le Associazioni di Certaldo debbano pagare un affitto, anche importante, alla Coop, per avere spazi a disposizione - continuano i Consiglieri comunali del Carroccio.