'Poggianti sindaco' sui manifesti elettorali: tentativo di fuga in avanti?

Un manifesto in campagna elettorale non farebbe granché notizia (tutt'al più se vandalizzato). Ma se il manifesto mostra una persona quando ancora la coalizione non ha ufficializzato un candidato, allora le cose cambiano.

Stanno apparendo in varie parti di Empoli i manifesti a sostegno di Andrea Poggianti, capogruppo di Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli in Consiglio comunale.

Non è scritto a tutto testo, ma nel logo trovano spazio i simboli di Fratelli d'Italia, Udc, Popolo della Famiglia e la scritta abbastanza eloquente 'Poggianti sindaco'. Non 'vota Poggianti candidato consigliere comunale', ma proprio Poggianti sindaco.

Un passo in avanti che lo stesso Poggianti rivendica come iniziativa personale con tanto di simbolo registrato per le scorse elezioni (in quel frangente c'erano anche Lega e Forza Italia), ma che si frappone alla ricerca esterna di candidati civici ancora in corso. Una situazione non così chiara, mentre il candidato veramente più accreditato, ossia l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Empolese Valdelsa Simone Campinoti, sta a guardare e attende che il centrodestra chiuda la partita sul suo nome, mettendo fine ai battibecchi.

Vedremo se Poggianti avrà l'appoggio in solitaria di questi tre partiti, sfaldando l'unità tanto promessa del centrodestra nelle competizioni elettorali su Firenze, o se dovrà rifare i manifesti, omettendo la parola 'sindaco' e cedendo il passo a un altro candidato.