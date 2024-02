Pranzo di solidarietà al Circolo ARCI di Lazzeretto per la lotta alla violenza sulle donne

Un pranzo di solidarietà per la lotta alla violenza sulle donne, che mira ad unire il piacere gioviale di stare insieme con un gesto utile per la propria comunità. È quello organizzato in maniera congiunta dal Circolo ARCI di Lazzeretto, dal Partito Democratico locale, con il contributo della Coop di Cerreto Guidi e della Fattoria Collefiorito, in programma domenica 4 febbraio alle 13:00 in Via 2 Settembre 167, a Cerreto Guidi (FI).

Per prenotazioni chiamare 0571 587167 entro sabato ore 13.00

L'iniziativa mira a raccogliere fondi a favore del Centro Aiuto Donna Lilith, realtà impegnata nel fornire sostegno psicologico, legale e accoglienza alle donne e ai minori vittime di violenza. Il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto al Centro, contribuendo così a sostenere le attività fondamentali che esso svolge.

Il pranzo, dal costo di 20 euro a persona, riflette la tradizione culinaria toscana e prevede: un antipasto toscano, seguito da un delicato risotto alla zucca e un succulento piatto di arista con contorno di stagione, accompagnati da acqua e vino, con dolce per chiudere in bellezza.

L'appuntamento non è solo un'occasione di convivialità, ma anche un momento per dimostrare l'impegno concreto nel contrastare la violenza di genere e sostenere coloro che sono coinvolti in questa difficile battaglia.

“L'idea è nata a luglio scorso durante il primo incontro con le volontarie della Lilith a Lazzeretto – fanno sapere gli organizzatori – e abbiamo deciso di proporre l'iniziativa per cercare di sensibilizzare e far scoprire questa realtà così importante per il nostro territorio, conosciuta principalmente dagli addetti ai lavori o, purtroppo, da chi si trova ad averne bisogno. L'evento è nato dalla sinergia di tante forze, la dimostrazione che fare rete è importante per obiettivi comuni”.

“Ringraziamo di cuore tutte le persone coinvolte nell'organizzazione del pranzo di domenica – aggiunge Eleonora Gallerini, presidente dell'Associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino e del Centro Lilith -. Vi aspettiamo numerosi per contribuire alla causa contro la violenza sulle donne”.