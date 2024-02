Rider pestato sulla tramvia: tre rapine in un giorno a Firenze

Un 30enne italiano è stato ferito a calci e pugni da due nordafricani che avevano intenzione di rapinarlo. La polizia è intervenuta la scorsa notte a mezzanotte in via dello Steccuto, a Rifredi. Secondo quanto ricostruito, i due uomini lo avrebbero avvicinato con la scusa di chiedergli l'ora. Poi lo hanno colpito a calci e pugni per non farlo scappare. Il bottino della rapina è stato il portafoglio con soli 20 euro dentro. I sanitari inviati dal 118 hanno soccorso il ferito.

Quasi alla stessa ora un rider 35enne pakistano è stato pestato sulla tramvia all'altezza di piazza Dalmazia. I due stranieri nordafricani volevano rapinargli zaino e bici, prima di scappare all'apertura delle porte. Sul posto la polizia, il rider non ha chiesto i soccorsi sanitari.

È andata meglio a un 50enne lavoratore in un ristorante del centro. Su viale Lincoln, all'altezza del ponte della tramvia che attraversa l'Arno, un uomo di colore lo ha fermato per chiedergli una sigaretta. Era un pretesto, visto che poi si sono avvicendati altri due complici. Uno con un coltello gli ha tagliato le cinghie dello zaino per portarlo via. Il fiorentino non è rimasto ferito ma ha avvisato le forze dell'ordine.