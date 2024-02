Rincorso dopo il furto dà una testata al negoziante: arrestato 36enne a Pontedera

Ha prelevato dagli scaffali dei generi alimentari, se li è nascosti addosso ed è poi uscito dal negozio senza pagare. Per questo un uomo, 36 anni italiano, è stato arrestato a Pontedera per rapina impropria. Il tentato furto si è verificato ieri pomeriggio e ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato il personale dell'esercizio commerciale. Ne è nato un inseguimento, con il contemporaneo allarme lanciato al 112.

Nel tentativo di guadagnare la fuga, l'autore del furto ha colpito con una testata in pieno volto il negoziante, che intanto gli stava correndo dietro per cercare di recuperare la merce sottratta. È proprio in quel momento che sul posto sono giunti i carabinieri, evitando ulteriori conseguenze.

Il rapinatore, bloccato, è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.