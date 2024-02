Roma, tra la Valdelsa e il Cuoio: giallorossi 'toscani' con Mancini e Baldanzi

La Roma ha reso ufficiale l'arrivo di Tommaso Baldanzi. Arriva nella rosa dove già c'è Gianluca Mancini, arricchendo così il numero di toscani. Anzi, l'Empolese Valdelsa e la Zona del Cuoio non sono mai state così 'presenti' nella squadra della Capitale. Castelfiorentino, patria di Baldanzi, e Montopoli in Val d'Arno, terra di Mancini, si tingono di giallorosso.

Mancini è a Roma dal 2019 ed è un perno della difesa di De Rossi. Nato a Pontedera, è di Montopoli e la sua famiglia vive ancora lì, mentre quella della moglie è originaria di Santa Croce sull'Arno. Negli ultimi anni la presenza di Mancini alla Roma ha fatto aumentare anche il numero di tifosi giallorossi nel Comprensorio.

Baldanzi invece è castellano doc. Gioca a calcio fin da piccolissimo, grazie al nonno che lo portava alle partite di pallone (i genitori, da buoni castellani, erano orientati anche verso il basket...). È entrato nel settore giovanile dell'Empoli da piccolo ed è un veterano di Monteboro, pur essendo nato solo nel 2003. Ha esordito in A con l'Empoli, si è preso l'Italia Under 21 e Under 20 e ha incantato soprattutto nell'ultima stagione. Lascia la squadra della sua vita con una gemma, il gol dell'1-1 allo Juventus Stadium di sabato scorso.

La Roma ha quindi una buona spina dorsale toscana, che parte da Montopoli e arriva a Castelfiorentino. Ma c'è di mezzo anche Daniele De Rossi, che da piccolo ha spesso seguito le orme del padre calciatore tra Prato, Livorno e Lucca. E pure il match analyst, fido compagno di De Rossi anche alla Spal, ovvero Francesco Checcucci, nato a Bagno a Ripoli.