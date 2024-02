Rosy Bindi a La Rinascita di Empoli per presentare 'Testimonianze'

“La figura di don Lorenzo Milani non può essere relegata a una memoria del passato, ma a un insegnamento che è oggi ancora vivo, in relazione a temi e problematiche del nostro presente”. E’ questa, in sintesi la lezione di don Milani. Racchiusa nell’ultimo numero ( 548-549) della rivista Testimonianze, nella quale si cerca di mettere a fuoco qual è la “Lezione di don Milani, fra memoria e futuro”. Si tratta di interventi di molteplici autori, raccolti nella rivista su una tematica che nasce dalla collaborazione fra Testimonianze e il Comitato nazionale per il centenario di don Lorenzo Milani, presieduto da Rosy Bindi, promosso dalla Fondazione don MIlani, l’Istituzione don Milani di Vicchio e l’Associazione Gruppo volontari di don Milani di Calenzano.

La rivista racchiude venti contributi e tre testi di archivio (firmati da Ernesto Balducci, Gian Paolo Meucci e Pietro Ingrao) che si soffermano sui diversi aspetti della lezione del priore di Barbiana.

Che cosa è rimasto del carisma di don Milani? Cosa resta del messaggio di questo prete, educatore e maestro? Sono gli interrogativi che ruotano intorno agli interventi. Molti propongono riflessioni sul tema della parola, della scuola, della cultura come chiave utile a capire e a trasformare la realtà. In un contesto storico diverso, come quello che stiamo vivendo, e nonostante tutto quello che è cambiato, la lezione di don Milani resta viva e la scuola di Barbiana rimane una cattedra sul mondo e, soprattutto, per il mondo.

Dei contenuti della rivista si parlerà Lunedì 5 febbraio in un incontro che si terrà a partire dalle 17,30 alla libreria Rinascita di via Ridolfi 53 a Empoli.

Saranno presenti Rosy Bindi, presidente del Comitato per il centenario di don Lorenzo Milano e Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Coordinerà l’incontro Paola Sani del Comitato Empoli per la pace.

Fonte: Ufficio Stampa