Safer internet day, le scuole di Fucecchio per la sicurezza in rete

"Together for a better internet". È lo slogan del Safer internet day, la Giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, che ricorre il 7 febbraio, in concomitanza con la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Fucecchio, in collaborazione con gli istituti scolastici, ha deciso di diffondere la propria campagna "Connessi per aiutarSI, conoscerSI, comprenderSI" al fine di stimolare il confronto e le riflessioni degli studenti di tutti gli ordini di scuola. Mercoledì 7 febbraio le immagini degli elaborati prodotti dai ragazzi saranno poi pubblicate sulle pagine facebook e instagram del Comune di Fucecchio.

"La nostra campagna vuol porre l'attenzione proprio sulla bellezza di essere connessi – spiega la vice sindaca e assessora alla scuola Emma Donnini -, in quanto la rete rappresenta una grande opportunità per comunicare ed instaurare legami con persone in tutti i paesi del mondo, conoscerne abitudini e costumi, comprendere l'unicità di ciascuno. Durante la pandemia internet ci ha permesso di restare collegati con i nostri affetti più cari, con i nonni, con le maestre, con gli amici. Ma dobbiamo ricordare e ricordarci che per stare in rete è necessario conoscerne le regole e rispettarle. Ci auguriamo che i materiali realizzati dalle nostre alunne e dai nostri alunni possano sensibilizzare l'opinione pubblica verso un uso più consapevole degli strumenti digitali, per il pieno raggiungimento di una cittadinanza digitale che diventi per tutte e per tutti un'occasione di partecipazione e di confronto costruttivo".

