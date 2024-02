Spaghetti con cacio e pepe

Buongiorno oggi ringrazio Fabrizio che mi ha mandato una ricetta tipica della cucina del Lazio e in particolare romana: La cacio e pepe. Avete bisogno di soli tre ingredienti: pasta lunga, pecorino romano e pepe in grani. Un piatto semplice e della tradizione. Nel Lazio utilizzano molto i Tonnarelli tipica pasta all'uovo, che ha uno spessore maggiore rispetto agli spaghetti e una sezione quadrata. Fabrizio ha utilizzato gli spaghetti nella sua ricetta.

Il tonnarello è un tipo di pasta in cui è importante cercare di mantenere uno spessore uniforme, in modo da non avere tempi di cottura diversi. Se abbiamo la chitarra per la pasta fresca, questa procedura è molto semplice perché basterà poggiare la pasta stesa sulle corde e fare pressione per formare tante striscioline. Se non avete questo strumento potete tagliare a mano la pasta usando un piccolo trucco: pieghiamo il foglio di pasta in 3 lungo uno dei due lati e con un coltello tagliamo delle striscioline lungo l’altro lato, quello più corto. In questo modo, con un unico colpo di coltello taglieremo la sfoglia lungo tutta la sua lunghezza e sarà facilissimo tenere lo spessore uniforme.

Potete condire i tonnarelli con cacio e pepe oppure alla carbonara o per la pasta alla gricia.

Se volete realizzare in casa i Tonnarelli vi lascio la ricetta Fatto in casa di Benedetta: www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/tonnarelli/

Se dovete fare gli Spaghetti cacio e pepe preferite prendere il pecorino romano con stagionatura 12 mesi che è ideali per realizzare la ricetta. Spaghetti cacio e pepe

Ingredienti

320 g di tonnarelli o spaghetti

200 g pecorino romano

2 cucchiai di pepe nero in grani

sale

Preparazione

Iniziate a preparare la cacio e pepe pestando i grani di pepe in un mortaio fino a ridurli a una polvere fine. Grattugiate il formaggio in un’ampia ciotola, poi unite il pepe. Scaldate l’acqua per la pasta, quando arriva a ebollizione, aggiungete una presa di sale grosso e tuffate i tonnarelli. Aggiungete gradatamente un po’ di acqua di cottura della pasta nella ciotola con il pecorino e mescolate energicamente con una frusta fino a ottenere una cremina. Scolate i tonnarelli, trasferiteli nella ciotola con il formaggio e mantecate. Distribuite la cacio e pepe nei piatti da portata, aggiungete una spolverata di pepe a piacere e servite.

Fabrizio