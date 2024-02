Stadio Firenze, Ordine degli Ingegneri: "Bene l'organizzazione dei cantieri, ma i fondi per i parcheggi ci sono?"

"Bene l’organizzazione dei cantieri che permetterà alla Fiorentina, durante la prossima stagione, di giocare al Franchi, ma i fondi per i parcheggi ci sono? Realizzare un maxi parcheggio è infatti altrettanto importante del restyling dello stadio. Altrimenti si rischia di avere un Franchi nuovo ma col consueto caos attorno".

A dirlo è Fiorenzo Martini, coordinatore della Commissione Trasporti dell’Ordine degli Ingegneri.

"Oltre al restyling del Franchi è fondamentale la riqualificazione del quartiere Campo di Marte e la realizzazione di nuovi parcheggi. Di lì passerà la tramvia e cambierà il traffico ferroviario dopo la fine dei lavori per l’Alta velocità, una ghiotta occasione per creare un sistema intermodale di mobilità - ricorda Martini -. Il progetto non prevede soltanto la riqualificazione dell’impianto dello stadio ma anche del sistema di mobilità della zona. Campo di Marte è un quartiere densamente abitato con molte attività economiche. C’è la necessità di rafforzare i servizi per un adeguato collegamento con il resto della città e per una migliore vivibilità dei residenti stessi".

Fonte: Ufficio stampa