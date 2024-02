Tassista aggredito, Nardella e Bettarini in visita a 4390: "Torniamo a chiedere i 200 agenti promessi"

Il sindaco Dario Nardella e l’assessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini hanno fatto visita alla sede della cooperativa di taxi 4390 di cui fa parte il tassista aggredito ieri notte.

“Siamo vicini al signor Gianni e ai suoi colleghi per questo fatto grave - dichiara Nardella - e abbiamo condiviso con loro la necessità di avere più presidio di forze dell’ordine nella città, soprattutto di notte. Torniamo a chiedere con forza i 200 agenti in più di forze dell’ordine che il Governo ancora non ha inviato, nonostante le promesse”.

“In più - aggiunge Nardella - riteniamo a questo punto necessario un presidio fisso di forze dell’ordine alle Cascine h24 garantito da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Evidentemente le azioni poste in essere fino ad ora, nonostante l’impegno apprezzabile delle forze dell’ordine e della Polizia municipale, non sono bastate ad evitare quello che è successo la scorsa notte”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa