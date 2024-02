Terzo mandato per i sindaci, scelta giusta o sbagliata? Il sondaggio di gonews.it

Un nuovo sondaggio è pronto a partire per questa settimana su gonews.it. Stavolta parliamo del limite del terzo mandato per i sindaci, possibilità giunta con un ddl del governo Meloni in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno prossimi.

In precedenza i sindaci del Comuni fino a 5mila abitanti potevano ricandidarsi per un terzo mandato (per un totale di 15 anni di governo), mentre sopra questa soglia vigeva il limite del doppio mandato (10 anni).

D'ora in poi per i Comuni fino a 5mila abitanti, il limite è abolito: sarà possibile, se gli elettori continueranno a confermare la preferenza, diventare sindaci a vita. Mentre per i sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti (quelli per cui si vota con turno unico, senza ballottaggio due settimane dopo) è possibile essere rieletti per un terzo mandato. Per i Comuni sopra i 15mila abitanti, tutto rimane com'è.

L'Anci Toscana, nelle parole del presidente Matteo Biffoni, si è detto favorevole con la richiesta ai parlamentari toscani di poter rimuovere il limite per tutti i sindaci, rendendo così possibile un terzo mandato. I fattori in ballo che virano verso questa possibilità sono la riuscita delle opere pubbliche, che in Italia hanno tempi lunghi di realizzazione, la continuità amministrativa e anche la difficoltà di trovare candidati validi quando un sindaco rieletto potrebbe invece avere ancora consenso su di sé. "Saranno poi i cittadini a decidere con il voto", spiegava Biffoni in una nota stampa.

Viceversa, c'è anche chi, pur avendo la possibilità di una ricandidatura per un terzo mandato e anche a vita, ha scelto di non proseguire oltre. È il caso del sindaco di Palaia Marco Gherardini, che già in tempi non sospetti aveva scelto di fermarsi con il secondo mandato, preferendo un ricambio di volti alla guida del suo comune.

E voi da che parte state? La possibilità di un terzo mandato è una scelta che approvate? Lo potete dire con il sondaggio di gonews.it, al quale potete votare fino a giovedì 8 febbraio.