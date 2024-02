Un nuovo treno da Montelupo per arrivare in orario scolastico a Firenze: accolta la richiesta del Comune

"Risolto un problema per gli studenti pendolari che ogni sabato da Montelupo si recano a Firenze". Con questo messaggio il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti annuncia che Trenitalia ha accolto la richiesta del Comune di istituire un treno proveniente da Siena verso Firenze Rifredi e Santa Maria Novella alle ore 7.31, il sabato mattina.

"Il sabato mattina - spiega il sindaco - non erano previsti treni per arrivare in orario scolastico a Rifredi e Santa Maria Novella. Era possibile partire esageratamente presto, con il treno delle 6:52, oppure in notevole ritardo con quello delle 8:21. Questo con indubbi disagi. Dopo la nostra richiesta, Trenitalia ha finalmente previsto una fermata a Montelupo alle 7.31 del treno proveniente da Siena. Grazie all'assessore Simone Focardi e al consigliere comunale Leonardo Vaiani per il loro impegno"