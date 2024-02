Ville e Giardini medicei toscani, un questionario tra i cittadini per condividerne il futuro

Perché conosce il Sito Patrimonio Mondiale Unesco “Ville e giardini medicei in Toscana”? Ha mai visitato una villa medicea? Sono solo due delle domande che compongono il questionario partecipativo che la Regione lancia sul proprio portale web dedicato alle ville e ai giardini medicei.

L’iniziativa, che si inserisce nelle attività collegate all’aggiornamento del piano di gestione del Sito Patrimonio Mondiale Unesco “Ville e giardini medicei in Toscana”, sarà un'opportunità per i cittadini che potranno condividere le proprie opinioni e le osservazioni sul futuro di un importante patrimonio culturale e del suo territorio.

Al questionario si accede direttamente dalla home page del sito www.villegiardinimedicei.it, dove saranno anche rese disponibili le risposte dei cittadini, che sono invitati a partecipare fino al prossimo 10 marzo: le risposte fornite costituiranno un feedback costruttivo nel percorso di definizione del piano di gestione del Sito “Ville e Giardini Medicei di Toscana”.

“Abbiamo deciso di promuovere un questionario fra i cittadini - ha detto il presidente Eugenio Giani - perché la Regione è interessata a conoscere l’opinione di chi abita nei territori in cui sono presenti le ville e i giardini medicei riconosciuti dall’Unesco oppure di chi visita le ville e i giardini come turista o studioso. A questo scopo abbiamo messo a disposizione questo questionario affinché tutti possano dare il proprio contributo sui fattori maggiormente in rilievo nell’aggiornamento del piano di gestione, esprimendosi sullo stato di conservazione dei beni, le modalità per raggiungerli, il tipo di accoglienza ricettiva di cui hanno usufruito e riservando loro uno spazio aperto in cui inviare le proprie considerazioni, idee o proposte di miglioramento”.

Il piano di gestione del Sito Unesco “Ville e Giardini Medicei di Toscana” illustra con quali strumenti il Sito viene protetto e quali sono le attività programmate per valorizzarlo rendendolo fruibile a tutti: il questionario rappresenta uno strumento importante per aggiornare il documento redatto durante il percorso di candidatura del Sito nella lista del Patrimonio Mondiale, la cui iscrizione avvenne nel 2013.

Fonte: Regione Toscana