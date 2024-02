Zona 30, il 57% dei nostri lettori non la vuole

La zona 30 spacca i lettori di gonews.it in due, ma una fazione è leggermente più consistente verso un'ipotesi. Il tema del sondaggio della settimana riguardava la limitazione della velocità a 30 km/h in particolari aree a rischio. Vi avevamo chiesto se fosse qualcosa di desiderabile nel vostro luogo di residenza, principalmente per la sicurezza stradale. Ma il 57,86% di voi ha risposto che sarebbe una norma inutile che non verrebbe rispettata e che quindi non gradisce questa ipotesi. Il restante 41,14% (47 voti in meno) era invece favorevole proprio per ridurre la velocità in strada e i rischi per i pedoni e per gli altri utenti della strada. Ma è già giovedì e un nuovo sondaggio della settimana è stato lanciato sulla colonna di destra del nostro giornale. Si parla del terzo mandato dei sindaci, come sempre la parola a voi.