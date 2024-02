Aggredisce un uomo con la pala della pizza

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Prato il 31 gennaio per il reato di lesioni aggravate, dopo aver presumibilmente aggredito un connazionale con una pala utilizzata per la pizza. Gli agenti di una volante intervenuti nei pressi di via Magnolfi hanno notato un uomo in uno stato confusionale con ferite evidenti alla testa e alla mandibola. Dopo aver chiamato l'assistenza medica, la vittima ha riferito di essere stata attaccata con una pala da un connazionale.

La polizia, sulla base della descrizione della vittima e l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza cittadine, ha identificato il presunto aggressore, un pakistano regolare sul territorio nazionale, all'interno di un locale di ristorazione vicino al luogo dell'aggressione. La pala utilizzata è stata rinvenuta e sequestrata. A seguito dell'azione che ha causato lesioni gravi alla vittima, ricoverata con una prognosi di trenta giorni, il questore di Prato ha emesso un provvedimento di sospensione delle autorizzazioni amministrative per il locale, con chiusura per venti giorni. Questa decisione è stata presa in modo preventivo per evitare la ripetizione di comportamenti illegali, considerando che il locale era noto per assembramenti e comportamenti lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica.