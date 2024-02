Apertamente, la campagna di ascolto del candidato sindaco Picchianti a Fucecchio

Continua la campagna di ascolto "Apertamente" del candidato sindaco per il centrodestra Vittorio Picchianti. I prossimi impegni programmati sono l'aperitivo di oggi, venerdì 2, presso il Cerri's bar di Ponte a Cappiano alle ore 19 e il gazebo informativo di domani, sabato 3 a Torre a partire dalle ore 14.

"La mia scelta è stata precisa e da me fortemente voluta: concentrare la fase dell'ascolto sul territorio e in mezzo alla gente, cercando il confronto con tutte le realtà locali, indipendentemente dalle sensibilità politiche di ognuno e coinvolgendo attivamente chi ha a cuore il proprio paese. Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia con i cittadini e con le periferie che la politica dei circoli e delle logiche di partito ha troppo spesso dimenticato in questi anni. Apertamente", continua Picchianti, "è l'esatto significato che sto dando al mio impegno per Fucecchio: nessun pregiudizio e massima trasparenza".

I prossimi appuntamenti già in programma: un incontro a Querce per la giornata di Venerdì 9 e un punto informativo a Fucecchio in quella di Sabato 10 a cui ne faranno seguito altri, per poi definire - entro poche settimane - un programma elettorale che già oggi è articolato, ma che sarà veramente espressione di tutti i cittadini

Fonte: Ufficio Stampa