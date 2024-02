Arriva a Firenze il Pegaso Film Festival: la terza edizione del festival di cinema indipendente

Pegaso Film Festival arriva alla sua Terza Edizione. L'evento, patrocinato dal Comune di Scandicci, si terrà dal 9 all'11 Febbraio al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci (FI). L'ingresso a tutte le proiezioni e agli eventi è libero.

Sono 22 le opere finaliste di questa nuova edizione del Pegaso Film Festival, per la prima volta un evento tutto dal vivo, selezionate tra i

427 cortometraggi da 27 nazioni del mondo giunti all'attenzione del comitato di selezione. Le opere saranno proiettate durante le tre giornate di festival.

Al Festival sarà presente la giuria tecnica composta da 7 giurati provenienti dal panorama cinematografico locale, tra cui anche Matteo Vanni e Francesco Rossi della produzione senese Kahuna Film, di recente in corsa ai Nastri d'Argento con il documentario "La voce senza volto"

di Filippo Soldi, e Daniele Favilli attore di cinema e di teatro noto per aver recitato come co-protagonista nel film I Peggiori di Vincenzo Alfieri e in The Legend of the Red Hand di Stefano Sollima, accanto all'attrice americana Zoe Saldana (Gamora in Guardiani della Galassia).

Quest'anno oltre alla giuria tecnica ci sarà inoltre una Giuria Popolare, composta dai soci di Gens Florentiae e presieduta dal Presidente di Giuria Renato Di Marcantonio, e una Giuria Giovani composta dagli studenti del Liceo Artistico Leon Battista Alberti e da alcuni ragazzi e ragazze della Scuola Nazionale di Cinema Indipendente di Firenze, i quali assegneranno rispettivamente il Premio del Pubblico e il Premio Giovani.

Come di consueto il Festival propone anche opere fuori concorso:

Venerdì 9 febbraio dalle 21:30 sarà proiettato il docufilm "La Fabbrica delle storie. Follonica 1842-2023" di Francesco Falaschi, dove la storia della città fabbrica attraverso cinque racconti di personaggi inventati, ma storicamente verosimili. Un intreccio tra teatro di narrazione, fiction e documentazione storica. Gli attori principali sono: Alessandro Haber, uno dei più importanti attori di cinema e teatro italiani, Luigi Fedele, già protagonista di Piuma e Quanto basta, Cecilia Dazzi (protagonista del film d'esordio di Falaschi Emma sono io e di molte fiction televisive), Cristiana dell'Anna (Gomorra, Qui rido io), Blu Yoshimi (Il Sol dell'avvenire). La colonna sonora è stata composta dal musicista Paolo Vivaldi.

Sabato 10 febbraio alle 20:30 Aperi-festival offerto dall'organizzazione e a seguire la proiezione di "Assault on Florence: A Ghostbusters story"

il FanFilm, promosso da Gens Florentiae, omaggia al franchisee americano e supporta la causa del 'Girotondo per sempre' nell'acquisto di macchine medicali per il reparto di emaoncologia pediatrica dell'ospedale Meyer.

Gli acchiappafantasmi dal cuore d'oro sono quinidi i protagonisti di un film divertente, fantasmagorico e adatto a grandi e piccini. Nel cast attori del territorio come Sergio Forconi, Marcello Sbigoli, Pietro Canovai, Renato Di Marcantonio, Gabriel Gori ed Enea Pagano. Curiosità sul film: una delle scene è stata girata proprio nella location in cui si svolge questa terza edizione del Pegaso Film Festival.



Per entrambi gli eventi saranno presenti in sala i registi e parte del cast e della troupe.



Da non perdere poi la serata di premiazione Domenica 11 Febbraio dalle

19:30 con i protagonisti assoluti di questa fantastica edizione, che porta ancora una volta il cinema indipendente nella meravigliosa città di Firenze.



Il programma completo del Festival è disponibile a questo link:

https://bit.ly/4bm4UQD o sul sito web della manifestazione https://www.pegasofilmfestival.com

Fonte: Pegaso Film Festival Team