Biblioteca di Empoli, gli appuntamenti della settimana

Proseguono le iniziative settimanali promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Una settimana all’insegna della lettura, delle storie fantastiche, della creatività del fatto a mano e di stelle un po’ speciali come quelle filanti del Carnevale.

Con il gruppo Sferruzza Sferuzza e i suoi preziosi consigli su uncinetto e maglia, l’incontro si terrà come di solito al Bibliocoop del Centro*Empoli di via Sanzio, il martedì pomeriggio alle 16.30. Per partecipare all’incontro è necessario inviare una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattare il numero di telefono 0571/757840. I manufatti delle sferruzzanti sono esposti in una apposita vetrina che si trova all’interno della biblioteca comunale e sono acquistabili: il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza "Cuore di Maglia" e di solidarietà.

Sempre in biblioteca è ancora allestita la ‘cesta’ con i "libri al buio", una iniziativa curata dall'associazione Amici della Biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, dove si possono trovare tante idee e proposte di lettura... a sorpresa! Il ricavato verrà utilizzato per le attività dell’associazione stessa.

E adesso arriviamo al cartellone delle iniziative a Palazzo Leggenda con entrata da piazza del Popolo. Quali esperienze potranno fare le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi la prossima settimana?.

Si comincia mercoledì 7 febbraio2024, alle 17, ‘Una torre di storie. Viaggi avventurosi’. Dalla Torre strani avvistamenti di navi pirata e bizzarri personaggi. Un pomeriggio per esplorare terre lontane e vivere mille avventure grazie ai libri di Palazzo Leggenda! Siete pronti per partire? (età dai 4 agli 8 anni); giovedì 8 febbraio ecc9o il pomeriggio delle ‘Spade luminose’, alle 17. A Carnevale tutto è possibile anche trasformarsi in un Jedi o in una giovane guerriera? I partecipanti dovranno portare il proprio smartphone con flash (led) per costruire insieme a bibliotecarie e bibliotecari una colorata e luminosa spada laser! Il divertimento è assicurato. (attività dai 7 agli 11 anni).

E arriviamo al fine settimana. Venerdì 9 febbraio, spazio alle ‘Magiche Trasformazioni’, sempre alle 17. All’insegna della sperimentazione, i bambini e le bambine costruiranno tante scenografie intercambiabili, utilizzando dei fogli di acetato, colorati e di consistenze diverse, in cui verrà disegnato un solo elemento figurativo da sovrapporre l’un l’altro. Ne uscirà la rappresentazione di un racconto mutevole e in divenire. (Età dai 3 ai 6 anni).

Sabato 10 febbraio, doppio appuntamento: Library for fun, alle 9.30 e alle 11, il primo di un ciclo di appuntamenti dedicati alla conoscenza della lingua e cultura inglese. Letture in lingua e divertenti attività. Non mancate.

(Età consigliata dai 7 agli 11 anni).

Nel pomeriggio, invece, alle 16.30 e alle 17.30, appuntamento con ‘Una Torre di storie. Ma che Stelle… filanti’. Il cielo dalla Torre di Palazzo Leggenda è sempre pieno di stelle. E se fossero filanti? Un divertente incontro di letture per guardare il mondo sempre con occhi diversi e sguardi nuovi. (Età dai 4 agli 8 anni).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa