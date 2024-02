Centro I Lecci Montespertoli: da una parte i lavori, dall'altra la gestione di due giovanissimi

Il Centro per la cultura della vite e del vino “I Lecci” si appresta a entrare in una nuova fase. "Cinque anni fa, vedere questa struttura viva era una grande scommessa e un grande sogno e per questo avevamo deciso di iniziare proprio da qui l'avventura amministrativa", spiega il Sindaco Alessio Mugnaini su Facebook.

Durante questo quinquennio l’Amministrazione ha lavorato incessantemente per sfidare e superare l'immagine di una ‘cattedrale nel deserto’, trasformando gradualmente questa struttura. Il sostegno determinante della Federazione Strade del Vino che l’ha gestita negli anni precedenti ha permesso di compiere il primo passo, coinvolgendo due giovani montespertolesi, che hanno iniziato a prendere confidenza con l'ambiente.

"A partire da febbraio 2024 saranno proprio Niccolò Oropallo e Lorenzo Verdiani, della società Hilltop, ad occuparsi della gestione di tutto l'immobile (enoteca, museo, auditorium) fino a tutto il 2026" prosegue il Sindaco.

Vanno avanti parallelamente i lavori di ristrutturazione dell’immobile, in parte finanziati dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Questi interventi non solo puntano a dare nuova vita agli ambienti esistenti (impermeabilizzazioni degli infissi, intonacature e verniciature, piccoli interventi di manutenzione sulla pavimentazione, ristrutturazione della terrazza e nuovo allestimento), ma mirano a trasformare progressivamente il Museo del Vino in un vero e proprio Museo del Territorio, che approfondisca le radici profonde della comunità locale, del suo patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico.

L’obiettivo è anche valorizzare l’enoteca, gli spazi didattici e di incontro, nonché il giardino circostante, nel segno di un restyling complessivo che faccia di questo luogo uno spazio dinamico e accogliente. In questo contesto, l’Amministrazione comunale ha già condiviso con le strutture ricettive, i commercianti e le associazioni del territorio il concept del progetto con l’obiettivo principale di confrontarsi, raccogliere idee e proposte al fine di definire una visione collettiva e condivisa del riallestimento del museo.

"Se vivono i nostri luoghi, vive la nostra comunità", conclude il Sindaco. Questo nuovo capitolo può dunque rappresentare un nuovo motivo di orgoglio e aggregazione per la cittadinanza tutta.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa