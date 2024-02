La migliore Schiacciata alla Fiorentina, oltre 50 in gara per la 13esima edizione

Giovedì 8 febbraio alle ore 11, presso il ristorante “Da Saba” di Firenze (Centro commerciale S. Donato, via S. Tosi, zona universitaria tel. 055/0540970) avrà luogo la finale della XIII edizione dello storico concorso di pasticceria “La miglior schiacciata alla Fiorentina”: il pastry contest più longevo di Firenze che dal 2007 mette in competizione le schiacciate delle migliori pasticcerie e forni dell'area metropolitana. L'evento, che

ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze, è aperto al pubblico che può assistervi liberamente.

Casa della Nella e Festival delle Pasticcerie, organizzatori dell'evento, sono orgogliosi di segnalare che quest'anno è stata coinvolta anche la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer che sarà beneficiaria di

una raccolta fondi: grazie al nuovo regolamento di iscrizione al concorso, tutte le pasticcerie finaliste porteranno infatti ben 3 schiacciate. Gli organizzatori le consegneranno già porzionate ai volontari della Fondazione Meyer i quali, da una postazione situata all'esterno della location della finale, le venderanno a offerta libera ai presenti e ai passanti del centro commerciale destinando l'incasso per le attività a supporto

dell’ospedale Pediatrico Meyer.

CONCORRENTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Visto l'altissimo numero di richieste pervenute alla Direzione del concorso (oltre 50) è stato deciso di alzare il numero dei finalisti a 31 e, allo stesso tempo, operare una pre-selezione. Le schiacciate finaliste sono quindi – secondo la Giuria – davvero le migliori dell'area metropolitana.

Qua di seguito i nomi dei finalisti suddivisi per Comune di provenienza: Antico Caffè Torino, Caffè Gilli, Caffè Libertà, Batoni, Bellucci, Cartabianca, Dolci di Patrizio Cosi, Gabriele Rocchi, Giorgio, Marisa, Onda Dolce, Pegaso, Rimani, Serafini, Stefania, forno Becagli, forno Pugi, forno focacceria Pappa e Ciccia (Firenze), Andrea-Ruggini, Marcello (Pontassieve), Pimpina, Rigacci (Cerbaia), Forno Martini (Castel Fiorentino), Aquila, Pan Dolce (Scandicci), Caffè Neri Crociani&Sapienti, Le chicchere, Malesci (Sesto fiorentino), Delizia (Poggio a Caiano), Caffè Neri Bellesi bistrot, Vannino (Calenzano).

La mattina stessa del concorso, le schiacciate (classiche e non farcite) verranno portate nella location stabilita per le degustazioni. I membri della Giuria popolare e tecnica – tutti pasticceri ed esperti del mondo

food – dovranno assaggiare in modo “coperto” una fetta di ogni torta non sapendo chi è il produttore e dando successivamente un voto 1-10. Chi avrà ottenuto il punteggio più alto sarà dichiarato vincitore. La

Giuria renderà note solo le prime 3 posizioni.

PREMIO

Ai primi 3 classificati della Giuria popolare e al primo classificato della Giuria tecnica saranno offerte, a cura degli sponsor dell'evento Carra Distribuzione spa, Alleanza Assicurazioni, Torrefazione Toscana, delle

bellissime targhe ricordo e premi in prodotti.

ORGANIZZAZIONE

Il concorso è organizzato da Festival delle Pasticcerie e dal catering di tradizioni fiorentine Casa della Nella, già creatori di tutti i pastry contest legati alle tradizioni pasticcere dell'area metropolitana: “Pan di ramerino – Il Medioevo fiorentino”, “Lo zuccotto – Il Rinascimento in tavola”, “La miglior schiacciata con l'uva”, “Budino di riso – Il dessert fiorentino” e il recente “Cantuccio classico” che si è svolto due settimane fa con la vittoria dello storico Caffè Gilli di Firenze.