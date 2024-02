Consolidamento del fiume Era a Pontedera, stanziati oltre 4 milioni

La regimazione idraulica e la difesa del suolo sono al centro del ricco programma di interventi che potranno essere realizzati in Toscana grazia alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, che sarà attivato nel corso del mese di febbraio con la firma di un accordo tra Regione Toscana e Governo.

Tra gli interventi finanziati grazie a questo accordo ci sarà anche il primo stralcio del consolidamento degli argini del fiume Era alla confluenza con l’Arno, opera molto importante per la messa in sicurezza dell’abitato di Pontedera.

Il primo stralcio di intervento prevede il consolidamento degli argini del fiume Era nell’abitato di Pontedera, alla confluenza con l’Arno. In particolare all’inizio si interverrà sull’argine in destra idraulica, a protezione della cittadella scolastica.

Non sono previsti innalzamenti dell’argine, ma un consolidamento tramite l’infissione di un palancolato.

L’intervento avrà un valore di 4,2 milioni di euro. La sua realizzazione potrebbe andare a gara entro l’anno in corso, in modo da affidare i lavori nel 2025.

"La sicurezza dei corsi d’acqua è prioritaria – sottolinea il presidente Eugenio Giani -. E' importante intervenire sul reticolo minore, che i recenti eventi alluvionali dimostrano essere estremamente insidioso, ma è essenziale anche agire sui grandi fiumi ed in particolare sull’Arno e sui suoi affluenti. Mettere in sicurezza da questo punto di vista il tratto terminale del fiume Era e, di conseguenza, il capoluogo della Valdera, è fondamentale e per questo inserito tra i primi interventi da finanziare".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa