Derby dell'Empolese Valdelsa, si accende la sfida di ritorno tra Use e Abc

Simone Cerchiaro, Use Computer Gross

Gli spalti del Pala Sammontana si preparano ad accogliere sabato 3 febbraio, alle 21, il sentito derby dell'Empolese Valdelsa. Ad infiammare il parquet la sfida tra Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti: le squadre di basket di Empoli e Castelfiorentino si incontrano per la nona giornata del girone di ritorno (arbitri Sposito di Livorno, Rossetti di Rosignano Marittimo).

All’andata al PalaBetti l’Abc trovò il primo acuto stagionale, chiudendo il derby 88-80. Nuove forti motivazioni accompagneranno i gialloblu di coach Walter Angiolini: "In primis per trovare nuove conferme e un’altra importante iniezione di fiducia dopo il successo casalingo di sette giorni fa - spiegano dalla squadra - e poi, ovviamente, per tutte quelle piccole, grandi "spinte collaterali", prima fra tutte la presenza di tanti ex. A partire da Andrea Scali, passando per Giovanni Corbinelli fino ad arrivare a Giuliano Delli Carri. E se tutto questo non bastasse, mettiamoci pure il campanile, degna cornice dell’appuntamento cestistico per eccellenza dell’Empolese Valdelsa".

Giovanni Corbinelli, Abc

"Troviamo una Castelfiorentino in forma - afferma il coach dell'Use, Luca Valentino - che, anche con l'aggiunta di Zaiets, non solo non ha mollato ma, anzi, ha ritrovato spirito e competitività cogliendo la vittoria a Cecina, Arezzo e Lucca e sfiorando quella con Spezia. Il tutto segnando ben 85 punti di media. È una squadra che gioca con quintetti aticipi composti principalmente di giocatori perimetrali in grado di segnare dalla lunga distanza e bravi ad attaccare il ferro". "Da parte nostra – prosegue - dovremo semplicemente giocare come sappiamo, limitando le palle perse e controllando il ritmo della partita senza farci prendere dalla frenesia o dall'atmosfera che sicuramente può creare un derby come questo, memori magari anche della partita d'andata che abbiamo perso".

