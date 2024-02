Emma Donnini continua la campagna di ascolto: "Scriviamo il futuro di Fucecchio insieme"

Oltre 100 cittadini hanno partecipato mercoledì 31 gennaio all'appuntamento con la campagna di ascolto della candidata a sindaco di Fucecchio Emma Donnini. Nei locali dell'oratorio La Calamita in piazza Salvo D'Acquisto i partecipanti, di ogni età, suddivisi per tavoli tematici, hanno avuto modo di confrontarsi sui tanti aspetti della vita cittadina proponendo idee e discutendo della Fucecchio del futuro.

A coordinare i tavoli di lavoro erano presenti tantissimi giovani a dimostrazione della rinnovata voglia di partecipazione, di impegno civico e politico di una generazione che spesso è lontana da quella raccontata quotidianamente attraverso banali stereotipi. I giovani, dopo aver ascoltato i partecipanti ai tavoli, hanno relazionato di fronte a tutti sui temi del confronto: salute, scuola, giovani, lavoro, sviluppo economico, ambiente, decoro urbano, cultura, turismo, sport, associazionismo e Palio.

"Quello che è stato evidente – ha commentato Emma Donnini - è la grande voglia di partecipare, di esserci da parte di tante cittadine e cittadini. E' necessario che si progetti insieme la Fucecchio che vogliamo in futuro e per farlo, a mio avviso, è fondamentale osservare la realtà che ci circonda in modo attento ma anche curioso. Questo serve ad avere uno sguardo nuovo su Fucecchio: osservando, oggettivamente, quelle che sono le criticità, il nostro sguardo deve aprirsi alla conoscenza delle tante bellezze presenti, per tutelarle e condividerle. Fucecchio, come è emerso nel confronto con le persone che sono intervenute, è una città straordinaria”

Da parte degli organizzatori e della candidata sindaco c'è stato poi l'invito a prendere parte agli incontri tematici, organizzati per raccogliere le proposte dei cittadini, che si terranno prossimamente sul territorio, a partire da lunedì prossimo.

Questi gli appuntamenti:

- lunedì 5 febbraio ore 21 UN TERRITORIO DI CUI PRENDERSI CURA, Circolo Le Vedute, Via Romana Lucchese 141;

- lunedì 12 febbraio ore 21 FUCECCHIO COMUNITÀ Sala Poggio Salamartano;

- giovedì 15 febbraio ore 21 FUCECCHIO STRAORDINARIA Circolo Torre Via S.Gregorio 1;

- mercoledì 21 febbraio CRESCERE INSIEME, Circolo Samo Via Provinciale Fiorentina 80;

- mercoledì 28 febbraio ore 21 FUCECCHIO LA NOSTRA CITTÀ, RESTITUZIONE DELLA CAMPAGNA DI ASCOLTO, Fondazione I Care Via 1° settembre 43/a

Fonte: Ufficio Stampa