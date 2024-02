Finisce coinvolto in una lite, i carabinieri gli trovano addosso cocaina, hashish e una bilancina: arrestato 21enne

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato un cittadino italiano di 21 anni durante un controllo nella zona della stazione ferroviaria. L'arresto è avvenuto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Durante il pomeriggio, i militari dell'Aliquota Radiomobile insieme ai colleghi della Stazione di Calcinaia, hanno notato una lite animata tra alcuni giovani in zona stazione. Dopo essere intervenuti, i carabinieri hanno controllato i soggetti, scoprendo che uno di loro aveva in possesso un involucro contenente 7,5 grammi di cocaina, 3,5 grammi di hashish in dosi, una bilancina di precisione e 500 euro in contanti.

Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato posto ai domiciliari e questa mattina è stato sottoposto a giudizio direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Pisa.