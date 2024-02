Giovani e filosofia, dialogo con Rosaria Parri alla Rinascita

Sabato 3 febbraio alle ore 18.00 alla libreria La Rinascita prima presentazione pubblica per “Esercizi di distrazione da ciò che sappiamo”, di Rosaria Parri, autrice, ricercatrice, docente e formatrice didattica, che ne parlerà in dialogo con Roberta Beneforti, direttrice del Centro Studi Bruno Ciari.

Il libro, pubblicato dalle Edizioni ETS di Pisa, ha come sottotitolo “Laboratorio circolare filosofico bambini-insegnanti” è una raccolta di suggerimenti per docenti, educatori e operatori sociali che hanno voglia di far crescere i ragazzi più attenti e vigili verso il mondo. Il cuore del percorso è appunto una serie di esercizi di distrazione da ciò che sappiamo: perché il sapere non può essere di nostra proprietà e soprattutto non può essere definitivo. La filosofia ci accompagna in questo sentiero della domanda generatrice, la domanda potente, che scardina i nostri schemi di pensiero, ci decostruisce e permette alle nuove generazioni di guardare ad e da infinite prospettive. L’esperienza è realizzata con la metodologia innovativa del laboratorio filosofico circolare, un percorso di scoperta dove gli adulti pensano, dialogano, producono stimoli che riportano al gruppo dei bambini, i quali accolgono, trasformano e restituiscono di nuovo agli adulti. Una circolarità dialogica che rigenera sé stessa e dove il domandare è il motore, il nuovo potere sociale e culturale, per una veglia critica sul presente.

Rosaria Parri, docente di Filosofia e Psicologia, si occupa da sempre delle metodologie didattiche per lo sviluppo del pensiero civico nei bambini. Ha collaborato come tutor con l’Università degli Studi di Firenze e partecipa per Indire ai progetti per l’introduzione della filosofia negli istituti tecnici e professionali. Svolge come docente formatrice corsi di aggiornamento per insegnanti. Ha pubblicato Mondo comune. Spazio pubblico e libertà in Hannah Arendt (Milano 2003), Insegnare la vita pubblica. La scuola come possibilità (Roma 2006), Notte e nebbia, a cura di (Pisa 2005).