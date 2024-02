Ladro morde al naso 56enne a Empoli, in carcere l'aggressore 41enne

È stato denunciato per lesioni aggravate il 41enne straniero ritenuto responsabile delle lesioni aggravate ai danni di un 56enne in piazza Matteotti a Empoli. Come riportato in un articolo di ieri, l'uomo era entrato in un'auto parcheggiata lasciata aperta, probabilmente per rubare.

A vedere la scena però c'era anche il proprietario 56enne, che si è avvicinato intimando di lasciar perdere. Da lì la colluttazione, terminata con un morso al naso da parte del ladro. La vittima, nonostante la profonda lacerazione, ha bloccato il malvivente fino all'arrivo delle pantere della polizia.

Negli uffici di piazza Gramsci, gli uomini guidati dal dirigente Francesco Zunino hanno appurato che sul quarantenne pendevano due ordini di carcerazione per reati contro il patrimonio. Per questo, dopo la denuncia, è stato trasferito nel carcere di Sollicciano dove dovrà scontare 6 anni di reclusione.

La prognosi dell'uomo ferito è di 30 giorni.