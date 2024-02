Malore in centro, intervento della municipale grazie a una studentessa

La municipale di Siena, nel suo ruolo di aiuto e sostegno ai cittadini, ha svolto questa mattina, venerdì 2 febbraio, un concreto servizio di supporto a favore di una ragazza minorenne vittima di un malore. In particolare, la mamma della ragazza è stata avvertita da una studentessa, che si trovava in centro storico, dello stato di malessere in cui versava la figlia; la donna, che si trovava proprio nei pressi del Comando in via Tozzi, ha chiesto aiuto agli agenti che, rintracciato il luogo dove si trovava la ragazza l’hanno immediatamente portata sul posto. Grazie anche all’aiuto della studentessa, che mai ha abbandonato la ragazza, la Polizia Municipale ha raccolto mamma e figlia e le ha riaccompagnate dove da loro indicato per far ritorno a casa.

Gli agenti della Polizia Municipale intervenuti plaudono al comportamento della studentessa che, con profondo senso civico, di solidarietà e di comunità, ha supportato la ragazza e permesso un celere intervento degli agenti stessi.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa