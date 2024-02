Molotov contro il consolato Usa, presunta rivendicazione in un video alla stampa

Per le molotov lanciate contro il consolato Usa a Firenze, sarebbe giunto un video in lingua araba a presunta firma di Hamas nella sede Rai toscana e al sito Firenze Today. La Digos ha acquisito la registrazione e sta valutando l'attendibilità. Nel video si riprenderebbe l'edificio che ospita il consolato ma non il lancio delle molotov e si annuncerebbe una escalation delle possibili azioni. 'The whole world is Hamas' la 'firma' sulle immagini.

Tre le parti del video inviato alla Rai. La prima riprenderebbe la sede consolato Usa di notte mentre in sottofondo una voce in arabo, sottotitolata in italiano, rivendicherebbe l'attentato. In un secondo frame, vengono ripresi i titoli dei siti dei quotidiani italiani sulle molotov lanciate contro la sede dell'ufficio consolare Usa. Infine l'ultima frazione riprenderebbe un combattente vestito di verde con viso oscurato che preannuncia l'inizio della strategia in Italia e in Europa.