Nuovo fontanello di acqua pubblica a Sovigliana, secondo impianto in zona

Tutto pronto a Sovigliana, nel comune di Vinci, per l’inaugurazione del nuovo fontanello di acqua ad alta qualità realizzato da Acque. La “prima” dell’impianto collocato in piazza VIII Marzo si terrà mercoledì 7 febbraio alle ore 11. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Torchia, il vicesindaco Sara Iallorenzi e l’assessore alle politiche ambientali Vittorio Vignozzi. Con loro, Simone Millozzi e Fabio Trolese, rispettivamente presidente e amministratore delegato del gestore idrico del Basso Valdarno e dell’Empolese-Valdelsa.

Il fontanello, come tutti gli altri impianti progettati da Acque, erogherà gratuitamente acqua della rete “immediatamente buona da bere” grazie a un sistema che elimina il cloro - sostanza presente nell’acqua della rete per renderla sicura lungo il percorso dalle centrali sino a casa - assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta. Sarà il secondo impianto nel comune di Vinci, dopo quello nel Parco dei Mille a Spicchio, attivo dall’ormai lontano 2012. Tra gli obiettivi principali dei fontanelli, quelli di ridurre il consumo di plastica usa-e-getta e di consentire opportunità di risparmio economico per le famiglie.

Fonte: Acque Spa