Pregiudicati in una pizzeria di Figline, chiusa ancora dopo un primo provvedimento

Sospesa la licenza per 10 giorni di una pizzeria di Figline nell'area della stazione ferroviaria. I controlli dei carabinieri della locale stazione sono stati intensificati dopo un primo provvedimento che era di 7 giorni. Ma rispetto a gennaio la situazione non era cambiata: la pizzeria continuava a essere frequentata da persone con precedenti nel campo degli stupefacenti.

Questa volta dunque, come disposto da provvedimento del Questore di Firenze ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza notificato al titolare, l’attività verrà sospesa per ulteriori 10 giorni, per evitare che la pizzeria possa continuare ad essere abituale luogo di ritrovo di soggetti controindicati.