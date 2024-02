Primarie San Miniato, Giglioli: "Perdita di tempo, cambio di segretario aveva altro disegno"

Non perde l'aplomb Simone Giglioli, sindaco uscente di San Miniato che in questi giorni si è visto recapitare la richiesta di primarie da parte del Pd San Miniato, per giunta dal segretario Vincenzo Mastroianni come sfidante. Per Giglioli le primarie impostate così e su un sindaco uscente "sono una perdita di tempo", richieste da una persona che "non ha una visione programmatica". Ma risponde alla stampa con calma e senza rancore per lo 'sgambetto' in assemblea (la richiesta di primarie è stata approvata con le firme della maggioranza). Se queste sono le nuove regole del gioco, è il momento di giocare.

Non è un atto di sfiducia?

Ho ricevuto attestati di stima da parte di membri del partito, elettori, dirigenti e cittadini.

Ma allora chi appoggia Mastroianni?

Non so, lui non ha neppure una visione programmatica per San Miniato

Quando è cominciato il cammino di questa 'fronda' che ha spinto per le primarie?

Un malumore c'era, per carità, ma il cambio di segretario aveva un altro disegno.

Anche la segretaria uscente Azzurra Bonaccorsi?

Lei si è dimessa per motivi personali, con lei tra l'altro avevo avuto una buona collaborazione e avevamo avviato le consultazioni.

Ma ha provato a far rientrare nei ranghi la fronda?

Non c'è mai stata volontà di includere o di fare un dialogo

E ora siete stretti con le primarie. Quali sono i prossimi passi?

C'è la raccolta firme, ho già avviato un contatto con chi mi darà una mano, butterò giù un programma e il lavoro sul territorio. Siamo stretti per le primarie, ma non le ho volute io...

Il treno delle primarie è già partito o la frattura potrà essere sanata?

Ormai arriveranno le primarie, se c'erano margini la situazione rientrava prima.

Dunque quali sono i futuri obiettivi?

In settimana definiremo i prossimi passi della campagna. Continuo a fare il sindaco e l'agenda è ancora piena, non potrei permettermi di interrompere il lavoro. Spero che sia momento per pensare la San Miniato di domani e scrivere il programma, preferivo farlo insieme. Poi c'è da pensare la coalizione, non c'è solo il Pd.

Elia Billero