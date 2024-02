Sale sul bus senza biglietto e aziona leva sbloccaggio porta per sfuggire al controllo: denunciato

Un giovane marocchino residente a Prato è stato denunciato dalla compagnia di intervento operativo di Firenze per aver azionato la leva di emergenza per sbloccare la porta anteriore di un autobus, in modo da evitare il controllo del biglietto. L'incidente è avvenuto il 29 gennaio in via Bologna, dopo che il personale verificatore della compagnia Autolinee Toscane ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per la violazione dell'articolo 340 del codice penale, poiché l'autobus ha interrotto il servizio per riparare le porte in un'officina autorizzata, costringendo gli altri passeggeri a salire su un diverso mezzo.