San Gimignano si racconta alla Bit di Milano: l'89% dei turisti è soddisfatto

Un nuovo logo della città che ne sintetizza i simboli, la storia e la bellezza, un sito dedicato (www.sangimignano.eu), una nuova cartellonistica per il Centro Storico patrimonio Unesco e un contest digitale tra gli operatori turistici per misurare l'appeal del borgo. Alla Bit-Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 4 al 6 febbraio alla Fiera di Milano, viene presentato il progetto "San Gimignano: con gli occhi della città, guarda, racconta e rispetta il Patrimonio dell’Umanità", promosso dal Comune di San Gimignano e finanziato dal Ministero del Turismo.

Il progetto e la città saranno al centro dell’intervento del sindaco Andrea Marrucci al Panel Unesco promosso da Toscana Promozione Turistica all’interno dello stand di Regione Toscana e in programma domenica 4 febbraio alle 15.

Il nuovo logo della città, realizzato da Ciclica Srl, partner del progetto insieme a Terre di Siena Lab, The Data Appeal Company, Opera Laboratori Spa e l'agenzia Galli Torrini, unisce i simboli di San Gimignano: le mura, le torri, il Medioevo, le tradizioni, gli affreschi, il rapporto tra centro storico e campagna circostante, il fiume Elsa. Al centro, l’intersecarsi di tre concetti portanti: lo skyline, il dinamismo e l'inclusione. La nuova identità visiva verrà utilizzata per la prima volta nella campagna “Più di una storia”: alla base ci sono le storie dei cittadini di San Gimignano si intrecciano con la storia della città, con la volontà di mettere al centro l’elemento umano in una call to action che vedrà gli operatori direttamente coinvolti nell’organizzazione dell’offerta turistica correlata al rinnovato sistema dell’informazione e comunicazione della città, in continuità con il percorso già avviato di partecipazione e animazione territoriale.

Il progetto prevede anche l'indagine condotta da The Data Appeal Company, per misurare l’appeal degli operatori legati al turismo a San Gimignano. Nella “gara” promossa tra 24 strutture turistiche (tra hotel, appartamenti, ristoranti e musei), si è qualificato come operatore più virtuoso in termini di soddisfazione espressa dagli utenti (prendendo in considerazione l’indice di soddisfazione espresso dai turisti nel periodo aprile - settembre 2023), Palazzo Buonaccorsi, seguito dal complesso Palazzo comunale, Pinacoteca, Torre Grossa e dal ristorante “da Pode”.

L'indagine evidenzia inoltre come nel 2023 la “città delle torri” abbia fatto registrare un incremento delle tracce digitali del 25% rispetto all’anno precedente, con un + 10% di viaggiatori esteri ed una crescita complessiva del + 3% per il settore dell’ospitalità. L’89% dei turisti che l'estate scorsa ha fatto un viaggio a San Gimignano ha dichiarato di apprezzare l’esperienza nel borgo. E il sentiment sulla destinazione San Gimignano si conferma molto elevato e più alto della media regionale toscana.

Gli operatori coinvolti hanno ricevuto 6.566 recensioni, un volume che conferma la crescita del segmento. Tra gli elementi più positivamente impattanti nei feedback lasciati dagli ospiti spiccano i commenti sul capitale umano (con particolare riferimento alla disponibilità del personale), mentre le maggiori criticità riscontrate sono state quelle legate alle parti strutturali degli edifici.

Il coinvolgimento attivo degli operatori è un altro obiettivo raggiunto: dopo anni di assenza anche gli albergatori di San Gimignano saranno presenti alla Bit con un loro stand nello spazio di Regione Toscana.

“La ripresa del settore, dopo la pandemia, è evidente, e noi vogliamo puntare sulla qualità per valorizzare il nostro territorio in ogni suo aspetto, utilizzando le risorse che ci mette a disposizione il digitale, ma senza dimenticare la sostenibilità e regalando ai turisti non solo soggiorni, ma esperienze che raccontino l'essenza della nostra città” affermano il sindaco Andrea Marrucci e l'assessora al Turismo Carolina Taddei.

Fonte: Ufficio stampa