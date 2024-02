Sempre Avanti Juventus, 120 anni per la società di San Frediano

La 'Sempre Avanti Juventus' compie 120 anni e festeggia il compleanno nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. La cerimonia ieri pomeriggio alla presenza dell'assessore Cosimo Guccione e del presidente della storica società di San Frediano, Filippo Pananti. Con loro erano presenti il presidente regionale del Coni Simone Cardullo e Fabio Calderelli, vicepresidente regionale della Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Fijlkam)

Attualmente la società è articolata in due sezioni, lotta e ginnastica, affiliate alla Fijlkam e alla Federazione ginnastica d’Italia (Fgi).

"Festeggiare il 120° anno di attività significa aver lavorato bene, con passione vera per lo sport e per i giovani e, soprattutto, su solide radici - ha dichiarato l'assessore Guccione - l’ultra centenario cammino di questo sodalizio è traguardo importante, ma anche un punto di partenza per continuare ad essere riferimento per il rione di San Frediano e non solo e per i tanti progetti in cantiere. Mi auguro che questa gloriosa società continui nel solco di una grande tradizione e lo sguardo verso il futuro con la speranza di poter realizzare i propri sogni con l’impegno, la costanza, la convinzione nei propri mezzi, l’umiltà, il sacrificio". "Per questo compleanno - ha aggiunto - avvieremo i lavori per la realizzazione degli spogliatoi femminili che contribuiranno alla crescita e miglioreranno la funzionalità dell’impianto Nidiaci".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa