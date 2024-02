Spaccia hashish e cocaina a Prato, in manette

Ha ceduto hashish e cocaina a due persone. I carabinieri lo hanno visto e lo hanno arrestato. A finire in manette è stato un uomo di origini marocchine il 2 febbraio in via Ferrara a Prato.

Stava vendendo la droga a due suoi connazionali. Tutti e tre erano in Italia senza fissa dimora, il pusher era pregiudicato.

Nel corso dell’arresto sono stati identificati anche gli assuntori della sostanza stupefacente, ai quali è stata contestata la violazione amministrativa. Nel corso della perquisizione personale è stata trovata anche una somma di denaro che si ritiene sia frutto dell’attività di spaccio, che dunque è stata sequestrata.