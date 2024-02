Tempo pieno da San Miniato Basso a Ponte a Elsa, i genitori non ci stanno

La sezione della primaria a tempo pieno alla Don Milani di San Miniato Basso verrà fatta invece a Ponte a Elsa e i genitori non sono d'accordo. La segnalazione arriva dalla capogruppo di CambiaMenti in Consiglio comunale, Manola Guazzini. A fine ottobre il primo annuncio del comprensivo Sacchetti per la sezione a partire dall'anno scolastico prossimo, 2024/2025. Il 13 dicembre invece il cambio, ufficialmente "per cause di forza maggiore, e sulla base degli orientamenti della Conferenza territoriale".

Guazzini commenta: "Invece di proporre il tempo pieno come opzione per le famiglie che lo scelgono, lo si utilizza come pronto soccorso per plessi in difficoltà, e per l'appunto Ponte a Elsa ha in bellissimo progetto per una nuova scuola primaria, che però, a forza di ritardi, rischia di diventare utilizzabile quando tutti i bambini si saranno iscritti nel Comune di Empoli".

Il 22 dicembre i genitori scrivono a dirigente scolastico, al sindaco Simone Giglioli, all'assessora alla scuola Giulia Profeti e all'ufficio scolastico provinciale. Il 30 gennaio è giunta la risposta e si procederà a una nuova riunione sul tema.

"Speriamo che la riunione risolva positivamente la questione. Ma ormai l'ultima campanella è suonata. L'amministrazione di San Miniato presenta un bilancio sconfortante in tutti i campi, e in particolare nel settore della scuola, dove ha sempre prodotto buchi e messo toppe, senza mai avviare una programmazione seria", conclude Guazzini.