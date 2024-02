A Pitti Taste presentato NEW EGG, la collezione di pollai domestici by OFF Giannoni & Santoni

In occasione di Pitti Taste, OFF Giannoni & Santoni presenta NEW EGG, la sorprendente collezione di pollai domestici nata dall’incontro tra la coppia di artisti Vedovamazzei e il produttore di uova di alta qualità Paolo Parisi.

Il progetto, a cura di Nicolas Ballario, si arricchisce ora di nuove creazioni food, frutto del dialogo tra l’ironico duo e il “re” delle uova: i biscotti, la maionese e le uova in gelatina.

L’originale collezione di venti pollai domestici immaginati dal duo artistico Vedovamazzei, in collaborazione con il geniale produttore di uova di alta qualità Paolo Parisi, arriva così – dopo il successo ottenuto ad Artissima – alla Fortezza da Basso negli spazi della Sala della Volta con un inatteso allestimento in cui nelle colorate architetture dei pollai vivono vere protagoniste del progetto, le galline (nel massimo rispetto degli animali gli ingressi saranno contingentati).

Insieme ai pollai, a Pitti Taste sono presentate in anteprima le creazioni food NEW EGG, ovviamente a base di uova, in cui la visione artistica di Vedovamazzei si fonde alla filosofia di Parisi dando vita a originali novità: biscotti, maionese e uova in gelatina, proposti nella serie Emporio, aperta e replicabile, e nella serie a edizione limitata di cento pezzi numerati e firmati.

NEW EGG rappresenta il primo progetto “marchiato” OFF, il nuovo brand dell’universo Giannoni & Santoni – azienda toscana leader nel general contractor, nelle ristrutturazioni e nella progettazione di spazi e opere ad alto valore artistico –, nato con l’obiettivo di creare progetti capaci di ripensare un nuovo rapporto con la natura travalicando i confini tra mondi e discipline (arte, architettura, design, food).

“La libertà è sicuramente la caratteristica principale che contraddistingue l’identità di OFF, luogo ideale in cui essere liberi di sperimentare senza confini”, spiega Antonio Giannoni, AD di Giannoni & Santoni. “Siamo molto felici di essere ospiti di Pitti Taste, contesto perfetto dove poter raccontare il nostro approccio trasversale alla creatività”.

“Per noi l’arte deve generare qualcosa di indimenticabile alla portata di tutti, per questo non ci siamo fermati al pollaio!”, racconta Nicolas Ballario, direttore artistico del progetto. “Le uova in gelatina, i biscotti, la maionese sono tutti prodotti straordinari che si presentano non con semplici packaging, ma come cuore di un’opera d’arte”.

NEW EGG – La collezione di pollai

I pollai NEW EGG sono pezzi unici e irripetibili realizzati a mano, in cui estetica e funzionalità si fondono, rispondendo alle esigenze e al massimo benessere dell’animale. Progettati da un team di esperti per essere l’ambiente di vita ideale per le galline, sono apribili e chiudibili, mentre lo sportello superiore custodisce il nido, seguendo i parametri più attuali nello studio del deposito dell’uovo.

Le superfici esterne in legno, caratterizzate da un’estetica dirompente, pop e colorata, rappresentano in realtà un invito a riflettere su temi universali, come l’emigrazione, la casa, la gestione delle risorse naturali, attraverso messaggi politici trattati con la lente di un’ironia sofisticata, elemento peculiare della ricerca artistica di Vedovamazzei.

Le linee squadrate di questi oggetti/opere, evocando i contemporanei elettrodomestici, dichiarano la loro magica funzione di “produrre” ogni giorno qualcosa di speciale, senza aver bisogno della corrente elettrica. Sono accompagnati infatti da precise istruzioni per poter avere il ricercato “uovo del Parisi”, fresco e irresistibile, da riporre ogni mattino in un prezioso portauova a forma di zampa di gallina, che, con le forme di un antico candelabro, sottolinea la sacralità di questo rituale, tanto semplice quanto straordinario.

NEW EGG – La maionese

Realizzata con il celebre uovo intero di Paolo Parisi, la maionese NEW EGG è leggera come una nuvola e sembra non finire mai. In direzione opposta a un mondo contemporaneo che vuole i prodotti “facilmente lavabili”, guidati dall’ironia che li contraddistingue, il duo Vedovamazzei ha lasciato sul barattolo di vetro una inaspettata traccia dipinta, nella speranza che la maionese duri per sempre.

NEW EGG – Le uova in gelatina

Le uova in gelatina firmate NEW EGG sono uova di Paolo Parisi, cotte e lasciate marinare nella salamoia, che è composta da speciali ingredienti come il Sakè, l’alga Kombu e l’anice stellato. Le uova sono qui conservate in un barattolo che come tappo ha un portauova da tavola, un monumento al vuoto, alla mancanza, al meno che spesso è più. Il mito greco racconta che Sisifo fu condannato a spingere un masso su un monte per l’eternità, perché arrivato in cima questo rotolava a valle, e se solo avesse fatto un buco, forse si sarebbe fermato!

NEW EGG – I biscotti

I biscotti a forma di uovo sono apparentemente identici, ma l’assaggio nasconde diversi sapori: farine speciali, miele al sentore di rosa, pepe agrumato, liquirizia, cioccolato e molto altro. I biscotti NEW EGG sono conservati in una rigorosa scatola, che diventa un manifesto con la provocatoria scritta “Qui si parla solo toscano”, a ricordarci quasi anarchicamente che qualunque potere dura poco, come una scatola di biscotti.

OFF è lo spin-off nato da Giannoni & Santoni, azienda con mezzo secolo di tradizione specializzata nella progettazione e nella realizzazione di progetti ad alto valore artistico. Una storia di creatività e arte, di artigianalità e approccio scientifico, in continua evoluzione: finiture, restauri, decorazioni, collaborazioni artistiche fino ad arrivare al General e al Luxury Contract con una gestione dell’intero progetto a 360 gradi. Negli anni sono numerose e importanti le connessioni create con artisti di fama: realizzazioni sempre orientate a valorizzare le emozioni, spazi progettati affinché i sentimenti e le sensazioni possano trovare una loro adeguata espressione.

