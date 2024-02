A teatro con I ragazzi di Cerbaiola e i Gatti Lunatici

L’associazione I ragazzi di Cerbaiola e la compagnia teatrale I gatti Lunatici di Firenze vi presentano il 24 febbraio 2024 , alle ore 21, al teatro il Momento di Empoli con una commedia brillante in vernacolo fiorentino, dal titolo "Al di là dell'apparenza".

Lo spettacolo, divertentissimo, sarà appunto messo in scena da una celebre compagnia fiorentina che vanta già numerosi successi. L’iniziativa avrà anche la funzione di sensibilizzare il pubblico, invitandolo ad aprire i propri occhi sulle persone svantaggiate, purtroppo quasi dimenticate.

Come di consueto il ricavato sarà impiegato dall’associazione per le proprie finalità sociali, non ultima quella dell’acquisto di un pulmino, adattato ai disabili, che sarà presto inaugurato.