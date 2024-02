Cancro, in 20 anni raddoppiati i casi in Italia. Crescono però i guariti

– “In Italia 4 milioni e mezzo di persone, pari circa alla popolazione della Toscana, hanno avuto una diagnosi di cancro. I cosiddetti casi prevalenti, coloro che hanno avuto una diagnosi della malattia, sono raddoppiati negli ultimi 20 anni, ma nello stesso arco temporale è anche aumentata la percentuale dei pazienti guariti (uno su 10) e il tempo di convivenza con la malattia, che si è cronicizzata”.

A illustrare i dati è Gianni Amunni, coordinatore scientifico Ispro-Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, direttore dipartimento oncologico di Careggi, presidente dell'associazione Periplo e direttore scientifico del Cracking Cancer Forum, alla vigilia della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio.

“Siamo di fronte a dei cambiamenti epidemiologici di cui non possiamo non tener conto” continua Amunni. “La domanda di presa in carico oncologica è aumentata, anche perché si è allungata la vita e si fanno diagnosi alle persone anziane, crescono i guariti e la malattia si cronicizza. Questo richiede dei cambiamenti anche nei percorsi oncologici: per esempio è necessaria una presa in carico non solo ospedaliera ma anche territoriale dei pazienti”.

I cambiamenti epidemiologici sono al centro dell'edizione 2024 del Cracking Cancer Forum organizzato da Koncept, che si terrà a Genova il 10 e 11 aprile, con istituzioni ed esperti per fare il punto sulla lotta contro i tumori. Altro tema della due giorni genovese sarà la ricerca.

“In questo momento stiamo vivendo una fase nuova della ricerca: le analisi genomiche ci permettono di avere una serie di informazioni sempre più precise su ogni singolo tumore, consentendo di adottare terapia sempre più specifiche e mirate, la cosiddetta oncologia di precisione” conclude Amunni.

Al Cracking Cancer 2024 interverranno, tra gli altri, Americo Cicchetti, Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, Brunello Brunetto, Presidente Commissione regionale Salute e Sicurezza sociale, Filippo Ansaldi, Direttore Generale A.Li.Sa. - Sistema Sanitario Regione Liguria, Manuela Tamburo De Bella, Responsabile UOS Reti Cliniche Ospedaliere e Monitoraggio.

Durante il Forum, che vede la direzione scientifica di Gianni Amunni e Paolo Pronzato, coordinatore Dipartimento Interaziendale Regionale, DIAR Oncoematologia, A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria e presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo, si parlerà di epidemiologia dei tumori, della rete Oncologica, di farmaci innovativi, dell'oncologia di precisione.

Per informazioni www.crackingcancer.it