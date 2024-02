Carnevalspertoli, domenica in piazza con merenda in maschera

Domenica 11 febbraio, dalle 15 in poi, Piazza del Popolo a Montespertoli si anima di colori e allegria con il Carnevalspertoli! L'Associazione Commercianti e Artigiani sarà presente organizzando giochi per i più piccoli, con un punto ristoro per la "Merenda in Maschera" e un pittoresco punto vendita di coriandoli e stelle filanti, il cui ricavato contribuirà al Comitato Genitori Scuole di Montespertoli.

Non mancherà la musica ad animare la piazza. Un pomeriggio di festa dedicato a tutta la famiglia, con divertimento garantito fino alle 20:00.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa