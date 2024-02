Completata la riqualificazione del giardino di via Belisario Vinta

Riapre il giardino di via Belisario Vinta. Dopo alcuni interventi di riqualificazione ora l’area verde nel Quartiere 3 è stata completamente resa di nuovo fruibile per i cittadini. I lavori sono costati 150 mila euro e fanno parte dei finanziamenti europei React. Alla riapertura ufficiale erano presenti l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio e la presidente del Quartiere 3 Serena Perini.

“Grazie ai fondi europei - spiega l’assessore Giorgio - abbiamo scelto di riqualificare molte delle attuali aree verdi e progettare nuovi giardini. Del totale dei fondi assegnati all’Ambiente abbiamo voluto investirne moltissimi nelle aree meno centrali della città dove il verde è purtroppo meno presente o ha più bisogno di cure”.

“Qui adesso i residenti hanno a disposizione un giardino attrezzato e inclusivo, dotato di panchine, aree sosta, giochi e alberi - aggiunge Giorgio - migliorando la socialità delle comunità che deve essere un diritto di tutti. Sta a tutti ora renderlo sempre più vivo, vivibile e curato con responsabilità e attenzione”.

“Era da tempo che i cittadini della zona delle Cinque Vie chiedevano un’area dove poter socializzare – sottolinea la presidente del Quartiere 3 Perini –. Questo giardino offrirà, finalmente, uno spazio aperto a tutti, un’area da poter condividere ed adatta a tutte le età. Questa nuova zona verde, attrezzata, consentirà ai fiorentini di potersi incontrare. Un giardino che aumenta la qualità della vita e che mi auguro possa essere apprezzato da tutti”.

L’intervento ha riguardato sia l’area verde che l’adiacente parcheggio, separati ora con una staccionata di legno e una siepe di alloro.

Il giardino, reso più sicuro grazie all’installazione di cancello in metallo per l’accesso, ha adesso nuovi giochi per bambini tra 0 e 3 anni, otto nuovi alberi e nuovi arredi come un gazebo in legno con tavolo e sedute per adulti e quattro nuove panchine, e un nuovo fontanello. Le diverse aree sono state collegate con un percorso pedonale. Completano la riqualificazione anche la piantagione di rampicanti per schermare la strada trafficata e una nuova illuminazione.

Nel parcheggio invece è stata realizzata un’aiuola con cinque nuovi alberi e rampicanti e la pavimentazione è stata realizzata con pavimentazione drenante.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Firenze