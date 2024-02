È in stato di fermo il 22enne giordano che avrebbe lanciato molotov contro il consolato USA a Firenze

È stato posto in stato di fermo dal rrocuratore della Repubblica il 22enne di origine giordana che la notte tra mercoledì e giovedì avrebbe lanciato alcune molotov contro la sede del consolato statunitense in via Amerigo Vespucci a Firenze.

A causa dell’impiego di ordigni esplosivi considerati “congegni micidiali" e di molteplici rivendicazioni a organi di informazione nel tentativo di dissuadere lo stato italiano a non sostenere più Israele, il giovane è attualmente indagato per terrorismo.



Pende sul 22enne anche l’aggravante di aver commesso il reato durante la notte, in una zona densamente abitata e mettendo in pericolo passanti e residenti con il richiesto ulteriore di deflagrazione delle molte auto parcheggiate nella zona.

Gli elementi investigativi alla base del decreto di fermo sono plurimi e convergenti. Per l’indagato vige comunque la presunzione di non colpevolezza. Tutti i dati probatori raccolti verranno posti alla cognizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze per le valutazioni di competenza e la decisione sulla convalida del fermo adottato.

Impiegate nelle indagini la sezione anticrimine dei carabinieri del Ros di Firenze, il comando provinciale dei carabinieri di Firenze, il centro operativo della polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana e la Digos di Firenze.