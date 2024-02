Elezioni Scandicci, Sinistra Italiana: "Nessun accordo con il Pd"

A Scandicci Sinistra Italiana e Partito Democratico non hanno concluso alcun accordo in vista delle prossime elezioni amministrative. Lo afferma il primo partito in una nota stampa.

Sinistra Italiana sta portando avanti interlocuzioni con le forze politiche e sociali progressiste, di sinistra e ambientaliste in quasi tutti i Comuni che vanno al voto. A Scandicci questo non sta avvenendo con il Pd, con il quale ad oggi non c’è stato alcun contatto.

Lo rende noto la segreteria provinciale fiorentina di Sinistra Italiana.