Empoli-Genoa 0-0: Finisce a reti bianche. 3° risultato utile consecutivo per Nicola

Spartito un punto a testa tra Empoli e Genoa, finisce a reti bianche al Castellani - Computer Gross Arena. Una partita che non ha regalato molte emozioni, le occasioni più importanti si sono avute negli ultimi minuti di gara con le due squadre che si erano visibilmente allungate lasciando molto spazio all'interno del terreno di gioco.

Prima di Davide Nicola solo un allenatore era rimasto imbattuto in tutte le sue prime tre gare alla guida del club toscano in Serie A: Giuseppe Iachini tra novembre e dicembre 2018. Un punto dunque importante e da cui ripartire in vista dell'importante e decisivo scontro salvezza contro la Salernitana, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45. In occasione di questa trasferta il club azzurro dovrà fare a meno di Walukiewicz, diffidato e ammonito nell'incontro odierno contro il Genoa e costretto dunque a saltare questa significativa partita.

Da sottolineare la prova magistrale di Sebastiano Luperto che nell'arco del secondo tempo è prodigioso a salvare sulla linea il risultato sul colpo di testa di Spence.

IL TABELLINO

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Ismailj, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (9’ st Cacace), Grassi (26’ st Kovalenko), Maleh, Gyasi; Zurkowski (26’ st Destro), Cambiaghi (40’ st Fazzini); Cerri (9’ st Cancellieri). All. Nicola.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Malinovskyi (1’ st Ejuban), Sabelli (32’ st Martin); Retegui (32’ st Vitinha), Gudmunsson. All. Caridi.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: Walukiewicz, Cambiaghi (E), De Winter,

Espulsi: De Winter (G)