Finto carabiniere si fa dare 8.500 euro da un'anziana a Pistoia, arrestato

La Squadra Mobile di Pistoia ha arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 25 anni, di origine napoletana e pluripregiudicato, responsabile del reato di truffa aggravata in danno di persone anziane.

Vittima della truffa sarebbe una donna di 70 anni, la quale intorno alle 15.30 avrebbe ricevuto una chiamata sul fisso nella quale un finto Maresciallo dei Carabinieri, le comunicava che il fratello aveva provocato un grave incidente, investendo sulle strisce pedonali una donna e una bambina, al momento ricoverate in terapia intensiva in gravi condizioni e per evitare la prigione al fratello avrebbe dovuto pagare una somma di denaro.

L'interlocutore la avvisava che sarebbe presto attivato un carabiniere al quale avrebbe dovuto consegnare i soldi. Infatti, pochi istanti dopo si è presentato il ragazzo al quale la donna ha consegnato una busta contenente circa 8,500 euro in contante.

Dopo aver preso i soldi il ragazzo è scappatoa gli agenti della Squadra Mobile nei pressi della stazione lo hanno bloccato, poco prima di prendere un treno per Napoli. Nelle mutande nascondeva la busta con i contanti sottratti.

Accompagnato in Questura per gli atti di rito, l'uomo è stato accompagnato in carcere in attesa dell'udienza di convalida, come disposto dal Pubblico Ministero.

I CONSIGLI DELLA POLIZIA

Nell’occasione si ricorda ancora una volta di non aprire mai la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un'uniforme e mai, mai dare soldi ad estranei.

La casistica delle truffe in danno degli anziani, purtroppo, è infinita e sempre in continua evoluzione.

Possiamo comunque distinguere le truffe che avvengono:

In casa che iniziano sempre con una scusa per entrare: controllo del gas, lettura della luce, consegna di un pacco o, addirittura, finti appartenenti alle forze dell'ordine. Qui la parola d’ordine è MAI FAR ENTRARE SCONOSCIUTI IN CASA.

In strada dove gli anziani vengono avvicinati in prossimità delle banche o degli uffici postali dopo aver ritirato denaro oppure vicino casa da sconosciuti che si fingono conoscenti di vecchia data, i quali, con modi gentili, si fanno invitare a casa per svuotarla dei preziosi o che offrono facili guadagni o ancora beni di lusso a prezzi irrisori. Qui la parola d’ordine è NON FERMARSI MAI.

Tramite telefonata del finto Carabiniere, del falso amico del figlio o del parente stretto, piuttosto che dell’avvocato o del notaio che richiede soldi preannunciando l'arrivo di un incaricato per il ritiro. Qui la parola d’ordine è MAI DARE SOLDI A SCONOSCIUTI.